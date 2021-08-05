Son dakika haberleri: İran Cumhurbaşkanı Reisi, Iraklı mevkidaşı Berhem Salih ile bir araya geldi
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Son dakika haberleri: İran Cumhurbaşkanı Reisi, Iraklı mevkidaşı Berhem Salih ile bir araya geldi

Son dakika haberleri: İran Cumhurbaşkanı Reisi, Iraklı mevkidaşı Berhem Salih ile bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

İran'ın 8. Cumhurbaşkanı Reisi'nin yemin törenine katılmak üzere Tahran'a gelen Salih ve Reisi, yaptıkları görüşmede ikili ilişkiler ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Reisi, görüşmede güçlü bir Irak'tan yana olduklarını belirterek, bu ülkedeki seçimlerde halkın taleplerinin gerçekleşmesini temenni ettiklerini söyledi.

Salih de iki ülke ilişkilerinin gelişmesi için yüksek bir potansiyelin olduğunu ifade etti.

Yemin törenine Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Pakistan, Tacikisan, Özbekistan ile Nijer Meclis Başkanları da katılıyor.

Reisi, bugün saat 17.00'de başlayacak yemin töreninin ardından ülkenin resmi cumhurbaşkanı olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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