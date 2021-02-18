Son dakika haberleri: İran Çin'in Sinopharm şirketinden 250 bin doz Kovid-19 aşısı alacak

Son dakika haberine göre İran Sağlık Bakan Yardımcısı ve Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi, Çin'in Sinopharm şirketinden 250 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı aldıklarını açıkladı.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı ve Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi, Çin'in Sinopharm şirketinden 250 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı aldıklarını açıkladı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, başkent Tahran'da düzenlenen bir programa katılan Reisi, ülkesindeki salgın sürecine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19 mutasyonlu varyantının İran'da yayıldığını söyleyen Reisi, "Ülkede mutasyonlu virüs şu ana kadar Tahran, Elburz, Kazvin ve Huzistan'da olmak üzere 21 kişide tespit edildi ve bunlardan 4'ü vefat etti." dedi.

Rusya'dan sipariş edilen yaklaşık 2 milyon doz Sputnik V aşısından sonra Çin'in Sinopharm şirketinden de aşı alacaklarını belirten Reisi, "Gelecek hafta 250 bin doz Sinopharm aşısı bize ulaşacak. 4,2 milyon doz AstraZeneca aşısı da önümüzdeki ay gelecek." dedi.

Reisi, öncelik sırasına göre ilk gruptaki 1,3 milyon kişiyi 20 Mart'a kadar aşılamayı hedeflediklerini kaydetti.

İran, 26 Ocak'ta Rusya'nın Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği Sputnik V aşısının ülkede onaylandığını duyurmuştu. Sputnik V aşılarının 500 bin dozdan oluşan ilk sevkiyatı, 4 Şubat'ta İran'a gönderilmiş ve ülke genelindeki aşılama çalışmaları 9 Şubat'ta başlamıştı. İran'da dün İngiliz-İsveç üretimi AstraZeneca ile Hindistan'ın Bharat Biotech şirketinin Covaxin aşılarına da acil kullanım izni verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun