Son dakika haberleri | İran, Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarının yaşandığı kuzeybatı sınırına askeri yığınak yaptı

Son dakika haber... İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, ülkesinin Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışmaların yaşandığı kuzeybatı sınır bölgesine askeri yığınak yaptıklarını söyledi.

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, ülkesinin Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışmaların yaşandığı kuzeybatı sınır bölgesine askeri yığınak yaptıklarını söyledi.

Sınır bölgesindeki birlikleri ziyareti esnasında İran devlet televizyonuna konuşan Pakpur, "Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı kara birliklerinin bölgeye dün başlayan intikali, gerekli görülmesi durumunda arttırılacaktır." dedi.

Pakpur, asker ve teçhizat intikalinin amacının, İran halkına bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettikleri yönünde güven vermek ve jeopolitik sınırların değişmesine karşı olduklarını orta koymak olduğunu belirtti.

Tuğgeneral Pakpur, intikalin içeriği hakkında bilgi vermedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı