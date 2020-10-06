Son dakika haberleri: İran: Azerbaycan'a ait işgal altındaki bölgelerin boşaltılması sürekli vurgu yaptığımız bir konudur
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Son dakika haberleri: İran: Azerbaycan'a ait işgal altındaki bölgelerin boşaltılması sürekli vurgu yaptığımız bir konudur

06.10.2020 13:53 | Son Güncelleme: 06.10.2020 13:53
Son dakika haberleri: İran: Azerbaycan'a ait işgal altındaki bölgelerin boşaltılması sürekli vurgu yaptığımız bir konudur

Son dakika haberleri... İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Tahran yönetiminin Ermenistan'a silah yardımı yaptığı yönündeki iddialara tepki göstererek, "Bazıları yaptıkları şeytanlıklarla İran'ın bölge halkıyla olan kültürel dayanışmasını hedef alıyor.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Tahran yönetiminin Ermenistan'a silah yardımı yaptığı yönündeki iddialara tepki göstererek, "Bazıları yaptıkları şeytanlıklarla İran'ın bölge halkıyla olan kültürel dayanışmasını hedef alıyor." dedi.

Rebii, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konularla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA muhabirinin yönelttiği "İran'dan Ermenistan'a silah gönderilip gönderilmediği" sorusuna Rebii, "Bu yöndeki şeytanlıkları gördüm. Bazıları yaptıkları şeytanlıklarla İran'ın bölge halkıyla olan kültürel dayanışmasını hedef alıyor. Silah yardımı ya da diğer meseleler hiçbir şekilde İran'ın siyaseti ve stratejisi değildir. Defalarca kez Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne ve işgal edilen şehirlerin boşaltılması gerektiğine vurgu yaptık. Azerbaycan'a ait işgal altındaki bölgelerin boşaltılması İran'ın sürekli vurgu yaptığı bir konudur." şeklinde cevap verdi.

Hükümet Sözcüsü Rebii, İran'ın sınır bölgelerindeki çatışmalar ve kendi topraklarına yönelik tacizlere de daha fazla tahammül etmeyeceklerini yineleyerek, bunların bir an önce sona ermesi çağrısında bulundu.

Rebii ayrıca, İran'ın bölgesel meseleler ve dış siyasetle ilgili resmi görüşünün hükümet ve dışişleri bakanlığı tarafından açıklandığına işaret eti.

İran Hükümet Sözcüsü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) meselesine de değindi.

Rebii, Kovid-19 tedbirleri kapsamında salgına yakalananların kuralları ihlal etmesi halinde haklarında hukuki sürecin başlatılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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