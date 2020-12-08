Son dakika haberleri: Irak ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri: Irak ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

08.12.2020 19:37 | Son Güncelleme: 08.12.2020 19:40
Son dakika haberleri: Irak ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Son dakika gündem haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Irak'ta 12 bin 477'ye, Suudi Arabistan'da 5 bin 989'a yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Irak'ta 12 bin 477'ye, Suudi Arabistan'da 5 bin 989'a yükseldi. Katar'da ise vaka sayısı arttı.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 17 kişinin daha hayatını kaybettiği, 2 bin 123 yeni vaka tespit edildiği, 2 bin 339 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Toplam can kaybının 12 bin 477'ye, vaka sayısının 568 bin 138'e yükseldiği ülkede sağlığına kavuşanların sayısı ise 498 bin 64'e ulaştı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 12 kişinin daha hayatını kaybettiği, 193 kişide virüs tespit edildiği, 246 hastanın ise sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Açıklamada, Kovid-19 kaynaklı can kaybının 5 bin 989'a, vaka sayısının da 359 bin 115'e yükseldiği, iyileşen hasta sayısının ise 349 bin 414 olduğu kaydedildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 117 kişinin enfekte olduğu, 214 kişinin de sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Açıklamada, vakaların 140 bin 203'e, sağlığına kavuşanların sayısının 137 bin 708'e yükseldiği duyurulurken, şu ana kadar 239 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed

İlgili Haberler

Genç Girişimci Suudi Arabistan'da yetiştirdiği hurmaları dünyaya ihraç ediyor
Genç Girişimci Suudi Arabistan'da yetiştirdiği hurmaları dünyaya ihraç ediyor
Irak'ta, Kovid-19 gölgesinde ilk ders zili çaldı
Irak'ta, Kovid-19 gölgesinde ilk ders zili çaldı
Son dakika haberleri: Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren hemşire Ünal son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri: Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren hemşire Ünal son yolculuğuna uğurlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir İlham Aliyev Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Ivana Sert Yıldız Tilbe Haluk Bilginer Aras Bulut İynemli
Spor Tisserand Okan Buruk Erol Bulut Burak Yılmaz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Türk Silah Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Irak ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 19:49:37. #1.15#
title