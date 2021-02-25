Son dakika haberleri: Irak ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: Irak ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı

25.02.2021 17:25 | Son Güncelleme: 25.02.2021 17:28
Son dakika haberleri: Irak ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Son dakika haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 27, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 18 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 27, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 18 kişi daha hayatını kaybetti.

Irak Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 27 kişi vefat etti, 4 bin 74 yeni vaka kaydedildi. Ülkede 2 bin 271 kişi ise iyileşti.

Virüs kaynaklı can kaybının 13 bin 351'e yükseldiği ülkede, toplam vaka sayısı 684 bin 362'ye, hastalığı atlatanların sayısı da 627 bin 718'e ulaştı.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 18 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 3 bin 25 kişinin enfekte olduğu, 4 bin 678 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1182'ye, vaka sayısının 381 bin 662'ye, iyileşenlerin sayısının ise 375 bin 59'a çıktığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Moussa

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Berat Albayrak Fahrettin Altun Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Türkan Şoray Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Fatih Terim Hakan Kutlu Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Irak ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 17:34:52. #1.16#
title