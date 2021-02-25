Son dakika haberleri: Irak ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 27, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 18 kişi daha hayatını kaybetti.

Irak Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 27 kişi vefat etti, 4 bin 74 yeni vaka kaydedildi. Ülkede 2 bin 271 kişi ise iyileşti.

Virüs kaynaklı can kaybının 13 bin 351'e yükseldiği ülkede, toplam vaka sayısı 684 bin 362'ye, hastalığı atlatanların sayısı da 627 bin 718'e ulaştı.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 18 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 3 bin 25 kişinin enfekte olduğu, 4 bin 678 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1182'ye, vaka sayısının 381 bin 662'ye, iyileşenlerin sayısının ise 375 bin 59'a çıktığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Moussa