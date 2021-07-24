Son dakika haberleri! Irak, Ürdün ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı
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Son dakika haberleri! Irak, Ürdün ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Son dakika haberleri! Irak, Ürdün ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 65, Ürdün'de 15, Suudi Arabistan'da 14 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 65, Ürdün'de 15, Suudi Arabistan'da 14 kişi daha hayatını kaybetti.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 65 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 bin 653 kişinin enfekte olduğu, 8 bin 1 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Can kaybının 18 bin 232'ye, vaka sayısının da 1 milyon 543 bin 501'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 402 bin 537 olduğu kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19'dan 15 kişinin daha hayatını kaybettiği, 485 yeni vaka tespit edildiği, 569 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Son rakamlarla can kaybının 9 bin 948, vaka sayısının 763 bin 922, iyileşenlerin sayısının da 746 bin 406 olduğu aktarıldı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 14 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle vefat ettiği, 1256 yeni vaka tespit edildiği, 1155 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 8 bin 155, vaka sayısının da 516 bin 949 olduğu, iyileşenlerin sayısının ise 497 bin 965'e ulaştığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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