Son dakika haberleri: Irak, Umman ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı
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Son dakika haberleri: Irak, Umman ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Son dakika haberleri: Irak, Umman ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı
Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 31, Umman'da 15, Suudi Arabistan'da 12 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 31, Umman'da 15, Suudi Arabistan'da 12 kişi daha hayatını kaybetti.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 31 kişinin daha hayatını kaybettiği, 9 bin 189 yeni vaka tespit edildiği, 5 bin 139 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 17 bin 444'e, vaka sayısının da 1 milyon 406 bin 289'a çıktığı, 1 milyon 287 bin 903 kişinin ise sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 1453 kişinin enfekte olduğu, 2 bin 413 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

Son verilerle salgındaki toplam can kaybının 3 bin 371'e, vaka sayısının 281 bin 688'e, iyileşenlerin sayısının da 250 bin 564'e çıktığı ifade edildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 12 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 1257 kişinin enfekte olduğu, 1484 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 7 bin 933'e, vaka sayısının 497 bin 773'e, iyileşenlerin sayısının da 478 bin 127'ye yükseldiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed

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