Son dakika haberleri... Irak'taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında ölü sayısı 36'ya yükseldi
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Son dakika haberleri... Irak'taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında ölü sayısı 36'ya yükseldi

Son dakika haberleri... Irak'taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında ölü sayısı 36'ya yükseldi
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 36'ya yükseldiği bildirildi.

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 36'ya yükseldiği bildirildi.

Irak resmi haber ajansının Zikar Sağlık Dairesine dayandırdığı habere göre, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde Kovid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan yangında ölü sayısı 16 arttı.

Yangında son belirlemelere göre 36 kişi hayatını kaybetti.

İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.

Daha önce yapılan açıklamada, Zikar'daki İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan yangında 20'den fazla kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

Irak'ta Kovid-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında ölenlerin sayısının 36'ya yükseldiği bildirildi.
Irak'ta Kovid-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında ölenlerin sayısının 36'ya yükseldiği bildirildi.
Irak'taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında 20'den fazla kişi öldü
Irak'taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında 20'den fazla kişi öldü
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