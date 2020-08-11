Son dakika haberleri | Irak'ta son 24 saatte 67 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Son dakika gelişmesine göre Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 67 artarak 5 bin 531'e yükseldi.
11.08.2020 16:25 | Son Güncelleme: 11.08.2020 17:07
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 67 artarak 5 bin 531'e yükseldi.
Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 67 kişinin yaşamını yitirdiği ve 3 bin 396 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Böylece virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 531'e çıktığı ifade edilen açıklamada, toplam vaka sayısının da 156 bin 995 olduğu kaydedildi.
Açıklamada ayrıca iyileşen hasta sayısının 112 bin 102'ye yükseldiği bilgisi verildi.
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Kaynak: AA