Son dakika haberleri | Irak'ta son 24 saatte 67 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti Son dakika gelişmesine göre Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 67 artarak 5 bin 531'e yükseldi.

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 67 artarak 5 bin 531'e yükseldi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 67 kişinin yaşamını yitirdiği ve 3 bin 396 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 531'e çıktığı ifade edilen açıklamada, toplam vaka sayısının da 156 bin 995 olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca iyileşen hasta sayısının 112 bin 102'ye yükseldiği bilgisi verildi.

Kaynak: AA