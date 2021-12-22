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Son dakika haberleri: Irak'ta seçim sonuçlarının iptali davası yine ertelendi

Son dakika haberleri: Irak'ta seçim sonuçlarının iptali davası yine ertelendi
AA / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Irak Yüksek Federal Mahkemesi, genel seçimlerin iptali için yapılan başvurunun görüşülmesini bir kez daha erteleyerek davayı 4 gün sonraya bıraktı.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, genel seçimlerin iptali için yapılan başvurunun görüşülmesini bir kez daha erteleyerek davayı 4 gün sonraya bıraktı.

Mahkemeden yapılan açıklamaya göre, seçim sonuçlarına ilişkin itirazların değerlendirileceği dava 26 Aralık'a ertelendi.

Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri, seçim sonuçlarının iptali için 4 Aralık'ta Yüksek Federal Mahkemeye başvurmuştu.

Mahkeme, ilk olarak iptal davasının 13 Aralık'ta görülmesine karar vermiş, daha sonra duruşma tarihini 22 Aralık'a ertelemişti.

Irak'ta 10 Ekim'de düzenlenen erken genel seçimlerde milletvekili sayısı 47'den 17'ye düşen Fetih Koalisyonu lideri Amiri, seçimlerde "hile" yapıldığını iddia ediyor.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

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AA / Haydar Karaalp - Son Dakika Haberleri

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