Son dakika haberleri: Irak'ta seçim sonuçlarının iptali davası yine ertelendi

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, genel seçimlerin iptali için yapılan başvurunun görüşülmesini bir kez daha erteleyerek davayı 4 gün sonraya bıraktı.

Mahkemeden yapılan açıklamaya göre, seçim sonuçlarına ilişkin itirazların değerlendirileceği dava 26 Aralık'a ertelendi.

Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri, seçim sonuçlarının iptali için 4 Aralık'ta Yüksek Federal Mahkemeye başvurmuştu.

Mahkeme, ilk olarak iptal davasının 13 Aralık'ta görülmesine karar vermiş, daha sonra duruşma tarihini 22 Aralık'a ertelemişti.

Irak'ta 10 Ekim'de düzenlenen erken genel seçimlerde milletvekili sayısı 47'den 17'ye düşen Fetih Koalisyonu lideri Amiri, seçimlerde "hile" yapıldığını iddia ediyor.

AA / Haydar Karaalp - Son Dakika Haberleri

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