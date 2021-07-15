Son dakika haberleri | Irak'ta özel sektöre ait römorkörde yangın: 5 ölü

Son dakika haberi: Irak'ta özel sektöre ait petrol taşımacılığında kullanılan bir römorkörde yangın çıktığı ve 5 kişilik mürettebatın yaşamını yitirdiği bildirildi.

Irak'ta özel sektöre ait petrol taşımacılığında kullanılan bir römorkörde yangın çıktığı ve 5 kişilik mürettebatın yaşamını yitirdiği bildirildi.

Petrol Bakanlığına bağlı Irak Petrol Tankerleri Şirketinden yapılan açıklamada, Irak kara suları dışında özel sektöre ait bir römorkörde yangın çıktığı belirtildi.

Iraklı bir denizcilik kaynağından alınan bilgiye göre, yangında 4'ü Iraklı, 1'i Hint olmak üzere 5 kişilik mürettebatın tamamı hayatını kaybetti.

Yangının söz konusu römorkörün Basra Körfezi'nde bulunduğu sırada çıktığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy