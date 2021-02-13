Son dakika haberleri | Irak'ta Kovid-19 önlemleri kapsamında 2 hafta boyunca kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak
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Son dakika haberleri | Irak'ta Kovid-19 önlemleri kapsamında 2 hafta boyunca kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak

13.02.2021 16:45 | Son Güncelleme: 13.02.2021 16:48
Son dakika haberleri | Irak'ta Kovid-19 önlemleri kapsamında 2 hafta boyunca kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Son dakika haber... Irak hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vakaların artması üzerine kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verdi.

Irak hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vakaların artması üzerine kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verdi.

Hükümete bağlı Sağlık Kriz Masası, ülkede salgının gidişatını değerlendirerek yeni önlemler aldı.

Bu kapsamda, 2 hafta boyunca akşam 20.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildi. Ayrıca cami ve mescitlerin sadece namaz vakti açık tutulması kararlaştırıldı.

Yeni tedbirler uyarınca taziye merasimleri ve 15 Şubat'tan itibaren kapalı mekanlarda düğün yapılması da yasaklandı.

2 bin 190 yeni vaka

Bu arada Irak Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte 2 bin 190 yeni vaka tespit edildiğini, 7 kişinin de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Son verilerle Irak'ta salgında toplam can kaybı 13 bin 164'e, vaka sayısı da 641 bin 628'e çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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