Son dakika haberleri | Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 81 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 81 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir günde 81 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 466 yeni vaka tespit edildi.

Son dakika haberleri | Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 81 kişi hayatını kaybetti
21.07.2020 16:01 | Son Güncelleme: 21.07.2020 16:56

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir günde 81 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 466 yeni vaka tespit edildi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında 81 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 3 bin 950'ye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede 2 bin 466 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 97 bin 159'a çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, iyileşenlerin sayısının da 64 bin 950 olduğu bilgisini paylaştı.

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Kaynak: AA

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