Son dakika haberleri! Irak'ta Kovid-19'dan son 24 saatte 74 kişi hayatını kaybetti
Son dakika gelişmesine göre Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 74 artarak 5 bin 310'a yükseldi.
08.08.2020 22:57 | Son Güncelleme: 08.08.2020 23:47
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 74 artarak 5 bin 310'a yükseldi.
Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 74 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 325 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 310'a çıktığı ifade edilen açıklamada, toplam vaka sayısının 147 bin 389'a çıktığı kaydedildi.
Açıklamada iyileşen hasta sayısının 105 bin 504'e yükseldiği bilgisine yer verildi.
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Kaynak: AA