Son dakika haberleri! Irak'ta hastanedeki yangın halkı sokağa döktü
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Son dakika haberleri! Irak'ta hastanedeki yangın halkı sokağa döktü

Son dakika haberleri! Irak'ta hastanedeki yangın halkı sokağa döktü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Irak'ın Nasıriye vilayetinde korona virüs hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında en az 45 kişinin hayatını kaybetmesi halkın tepkisine neden oldu.

Irak'ın Nasıriye vilayetinde korona virüs hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında en az 45 kişinin hayatını kaybetmesi halkın tepkisine neden oldu. Gece hastane önünde toplanan yüzlerce kişi, güvenlik güçlerine ait araçları ateşe verdi.

Irak'ın güneyindeki Nasıriye vilayetinde bulunan el-Hüseyin Araştırma Hastanesi'nde korona virüs hastalarının kaldığı bölümde ilk belirlemelere göre oksijen tüplerinin patlaması sonucu çıkan yangında en az 45 can kaybının yaşanması halkı sokağa döktü. Faciada hayatını kaybedenlerin yakınları hastane önünde toplanarak durumu protesto etti. Yüzlerce kişi, yetkililerin yangından ve masum hastaların ölümünden sorumlu tutulması gerektiğini belirtti. Olay yerinde tansiyonun yükselmesiyle öfkeli kalabalık taş attığı güvenlik güçlerinin araçlarını ateşe verdi. Protestocuları dağıtmak isteyen güvenlik güçleri ise havaya ateş açtı. Aileler ayrıca cenazeleri almak isterken, yetkililer DNA testi yapılacağı gerekçesiyle aileleri geri çevirdi.

Yangının ardından Nasıriye'ye gelen Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin başkanlığında bazı bakanlar ve güvenlik yetkililerinin katılımıyla olağanüstü toplantı gerçekleştirildi. El-Kazımi'nin Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, yangının nedenlerinin araştırılması için komite oluşturulmasına karar verildiği belirtildi. Zikar İl Sağlık Müdürü, hastane müdürü ve Sivil Savunma müdürünün de görevden alınarak tutuklanması, bölgeye acilen tıbbi yardım gönderilmesi ve yas ilan edilmesi yönünde de karar alındığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Berhem Salih ise söz konusu durumun ülkedeki yolsuzluk nedeniyle yaşandığını belirtti.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta geçtiğimiz nisan ayında Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü İbni el-Hatip Hastanesinde çıkan yangında da 82 kişi hayatını kaybederken, 110 kişi yaralanmıştı. Dönemin Sağlık Bakanı Hasan el-Timimi, yangın faciasının ardından görevinden istifa etmişti. - NASIRİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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