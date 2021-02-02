Son dakika haberleri! Irak'ta Haşdi Şabi'ye DEAŞ saldırısı: 5 ölü
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Son dakika haberleri! Irak'ta Haşdi Şabi'ye DEAŞ saldırısı: 5 ölü

02.02.2021 19:03 | Son Güncelleme: 02.02.2021 19:07
Son dakika haberleri! Irak'ta Haşdi Şabi'ye DEAŞ saldırısı: 5 ölü

Son dakika haberleri... Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın doğusunda Haşdi Şabi'ye düzenlediği saldırıda 5 kişinin öldüğü duyuruldu.

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın doğusunda Haşdi Şabi'ye düzenlediği saldırıda 5 kişinin öldüğü duyuruldu.

Haşdi Şabi Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ'ın Diyala vilayetinin doğusunda Haşdi Şabi güçlerine saldırdığı belirtildi.

Çıkan çatışmada Haşdi Şabi güçlerinden 5 kişinin öldüğü kaydedildi.

Bölgede DEAŞ'a yönelik askeri operasyonun sürdüğü aktarıldı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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