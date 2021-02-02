Son dakika haberleri! Irak'ta Haşdi Şabi'ye DEAŞ saldırısı: 5 ölü
02.02.2021 19:03 | Son Güncelleme: 02.02.2021 19:07
Son dakika haberleri... Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın doğusunda Haşdi Şabi'ye düzenlediği saldırıda 5 kişinin öldüğü duyuruldu.
Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın doğusunda Haşdi Şabi'ye düzenlediği saldırıda 5 kişinin öldüğü duyuruldu.
Haşdi Şabi Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ'ın Diyala vilayetinin doğusunda Haşdi Şabi güçlerine saldırdığı belirtildi.
Çıkan çatışmada Haşdi Şabi güçlerinden 5 kişinin öldüğü kaydedildi.
Bölgede DEAŞ'a yönelik askeri operasyonun sürdüğü aktarıldı.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp