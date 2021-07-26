Son dakika haberleri | Irak'ta Haşdi Şabi güçlerine ait bir karargaha hava saldırısı düzenlendi

Son dakika haberleri: Irak'ta Haşdi Şabi'ye bağlı İmam Ali Tugayları, bir karargahlarına insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Irak'ta Haşdi Şabi'ye bağlı İmam Ali Tugayları, bir karargahlarına insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini açıkladı.

İmam Ali Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Necef kentinde Tugaya ait karargahlardan birinin, "düşman" bir İHA tarafından hedef alındığı ifade edildi.

Karargahın mühimmat deposuna düzenlenen saldırıdan kısa süre sonra ikinci kez hedef alındığına işaret edilen açıklamada, saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Necef Polis Teşkilatındaki üst düzey bir yetkiliden alınan bilgiye göre ise kentin batısındaki İmam Ali Tugaylarının karargahındaki silah ve mühimmat deposunda nedeni bilinmeyen bir patlama meydana geldi.

Yetkili, patlamanın büyük bir yangına neden olduğunu, sivil savunma ekiplerinin müdahalede bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Moussa