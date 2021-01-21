Son dakika haberleri... Irak'ta çifte patlama: 10 ölü, en az 25 yaralı
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Son dakika haberleri... Irak'ta çifte patlama: 10 ölü, en az 25 yaralı

21.01.2021 11:53 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:58
Son dakika haberleri... Irak'ta çifte patlama: 10 ölü, en az 25 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Irak'ın başkenti Bağdat'ta iki ayrı bombalı saldırı meydana geldi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta iki ayrı bombalı saldırı meydana geldi. Saldırıda, 10'dan fazla kişinin öldüğü, en az 25 kişinin yaralandığını açıklandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta can pazarı yaşandı. Polis yetkilileri, Bağdat'ın merkezindeki Tayran meydanında bir ticaret merkezinde iki ayrı patlama olduğunu açıkladı. Irak devlet televizyonu ise patlamaların intihar saldırıları olduğunu bildirdi. Yaralıların çoğunun durumu ağır olduğu kaydedildi. Yetkililer, ölü ve yaralı sayısında artış olacabileceğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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