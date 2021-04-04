Son dakika haberleri: Irak'ta Beled Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı
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Son dakika haberleri: Irak'ta Beled Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Irak'ta Beled Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı

Son dakika haberlerine göre Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi.

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Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi.

Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Selahaddin ilinde ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü yakınlarına 2 roket düştüğü belirtildi. Açıklamada, can ve mal kaybına yol açılmadığı kaydedildi.

Saldırının Diyale vilayetindeki el-Docma bölgesinden gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, üste Irak Hava Kuvvetleri'ne ait askeri uçakların bulunduğu belirtildi. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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