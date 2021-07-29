Son dakika haberleri: Irak'ta askeri helikopter düştü: 5 ölü
Son dakika haberleri... Irak'ın Salahaddin vilayetinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 asker hayatını kaybetti.
Irak'ın Salahaddin vilayetinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 asker hayatını kaybetti.
Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağından yapılan açıklamada, Mi17 tipi bir askeri helikopterin Salahaddin vilayetine bağlı Amırli kasabası yakınında düştüğü belirtildi.
Helikopterde bulunan 5 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
Helikopterin düşme nedenine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci