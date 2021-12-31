Son dakika haberleri | Irak'ta aranan kişilerle güvenlik güçleri arasındaki çatışmada 20 kişi öldü - Haberler
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Son dakika haberleri | Irak'ta aranan kişilerle güvenlik güçleri arasındaki çatışmada 20 kişi öldü

Son dakika haberleri | Irak'ta aranan kişilerle güvenlik güçleri arasındaki çatışmada 20 kişi öldü
AA / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Irak makamları, Babil kentinde güvenlik güçleri ile aranan iki kişi arasında çıkan çatışmada aynı aileden 20 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Irak makamları, Babil kentinde güvenlik güçleri ile aranan iki kişi arasında çıkan çatışmada aynı aileden 20 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Irak Ordusuna bağlı Babil Operasyonları Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Babil'in er-Reşayid bölgesinde bir evde, terör suçlamasıyla aranan iki kişinin yakalanması sırasında evden güvenlik güçlerine ateş açıldığı belirtildi.

Destek kuvvetlerin gelmesiyle ev ve çevresinin kordon altına alındığı ve bunun sonucunda da güvenlik güçleri ile aranan kişiler arasında silahlı çatışmalar yaşandığı aktarılan açıklamada, olayda aynı aileden 20 kişinin öldüğü ifade edildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinden ölü ya da yaralı olup olmadığı bilgisine yer verilmedi.

Yerel kaynaklar hayatını kaybedenler arasında 6 çocuğun da yer aldığını bilgisini paylaştı.

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AA / Mehmet Nuri Uçar - Son Dakika Haberleri

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