Son dakika haberleri: Irak'ta ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun konvoyu hedef alındı

Son dakika gündem haberine göre Irak Savunma Bakanlığı, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine yardım malzemesi taşıyan kamyon konvoyuna yapılan saldırı sonucu patlama yaşandığını duyurdu.

Irak Savunma Bakanlığı, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine yardım malzemesi taşıyan kamyon konvoyuna yapılan saldırı sonucu patlama yaşandığını duyurdu.

Bakanlığın basın biriminden yapılan açıklamada ülkenin güneyinde yer alan Divaniye bölgesindeki yol üzerinde seyreden uluslararası koalisyona yardım taşıyan Iraklı bir şirkete ait aracın bombalı saldırıyla hedef alındığı belirtildi.

Patlamanın bir kamyon şoförünün yaralanmasına ve maddi hasara yol açtığı kaydedildi.

Son bir hafta içerisinde uluslararası koalisyon konvoylarına yapılan saldırı sayısı bu saldırıyla dörde yükseldi.

Geçen pazar günü, kimliği belirsiz kişiler, ABD büyükelçiliğinin bulunduğu, Bağdat'ın Yeşil Bölgesi'ne sekiz roket atmıştı. Roketlerin üçü patlamamıştı. Irak ordusundan yapılan açıklamaya göre, füzelerin çoğu konutlara düşerken, bir diğeri güvenlik kontrol noktasına çarparak bir askerin ağır şekilde yaralanmasına yol açmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump Çarşamba günü, ülkesinin Bağdat'taki büyükelçiliğinin füzelerle saldırıya uğradığını açıklarken, İran'ı Irak'taki ABD vatandaşlarını öldürme girişiminin sonuçları konusunda uyarmıştı.

Washington Irak'ta yapılan saldırılardan İran'la bağlantılı grupları sorumlu tutuyor.

Irak Hizbullah Tugayları da dahil olmak üzere silahlı Şii gruplar, Irak'taki yabancı güçlerin, parlamentonun kararına uygun olarak, geri çekilmedikleri taktirde bütün yabancı askeri unsurları hedef almakla tehdit etmişti.

Irak parlamentosu 5 Ocak'ta oy çokluğuyla ülkedeki yabancı askeri varlığını sona erdirmeyi kararlaştırmıştı.

3 Ocak 2020'de İran Devrim Muhafızları bünyesindeki eski Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i, Bağdat Havalimanı'nda ABD'nin düzenlediği bir hava saldırısıyla öldürmesi üzerine Irak parlamentosu ülkedeki yabancı askeri varlığına son vermek için harekete geçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu