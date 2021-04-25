Son dakika haberleri! Irak'ta 82 kişinin öldüğü hastane yangını nedeniyle Sağlık Bakanı geçici olarak görevden uzaklaştırıldı
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Son dakika haberleri! Irak'ta 82 kişinin öldüğü hastane yangını nedeniyle Sağlık Bakanı geçici olarak görevden uzaklaştırıldı

Son dakika haberleri! Irak'ta 82 kişinin öldüğü hastane yangını nedeniyle Sağlık Bakanı geçici olarak görevden uzaklaştırıldı
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, başkent Bağdat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanede 82 kişinin yaşamını kaybetmesine yol açan yangının ardından Sağlık Bakanı Hasan Temimi'yi geçici olarak görevden aldı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, başkent Bağdat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanede 82 kişinin yaşamını kaybetmesine yol açan yangının ardından Sağlık Bakanı Hasan Temimi'yi geçici olarak görevden aldı.

Irak Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kazımi, hastane yangınında sorumluların tespiti amacıyla bazı kararlara imza attı.

Kazımi bu kapsamda Sağlık Bakanı Temimi'yi geçici olarak görevinden uzaklaştırdı ve hakkında inceleme başlatılması talimatı verdi.

Başbakan Kazımi, Bağdat Valisi Muhammed Cabir Ata ve Bağdat Risafa Yakası Sağlık Müdürü Abdulgani Saadi'yi de geçici olarak görevden alarak haklarında inceleme başlatılmasını istedi.

Irak yasalarına göre Başbakan'ın "geçici olarak görevden uzaklaştırma" kararı uyarınca söz konusu yetkililerin görevi 60 gün boyunca dondurulacak ve bu sürede maaşlarının yarısını alabilecekler. Hükümet yetkilisi hakkında yürütülen incelemenin 60 günde bitmemesi halinde yetkili aynı göreve bir daha geri dönemeyecek.

Meclis yarın olağanüstü toplanacak

Bu arada Irak Meclisi yayımladığı açıklamada, pandemi hastanesindeki yangına ilişkin gelişmeleri tartışmak üzere yarın olağanüstü oturum düzenleneceğini duyurdu.

Bağdat'taki sağlık makamları, yangında hayatını kaybedenlerin naaşlarını sabah saatlerinden itibaren yakınlarına teslim etmeye başladı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Kovid-19 hastalarına tahsis edilen hastanede dün çıkan yangında 82 kişi hayatını kaybetmiş, 110 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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