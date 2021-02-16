Son dakika haberleri! Irak'ta 5 gazeteci ve aktivist 6'şar yıl hapse mahkum edildi

Gelen son dakika haberlerine göre Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 5 gazeteci ve aktiviste "ulusal güvenliği" tehdit ettikleri suçlamasıyla 6'şar yıl hapis cezası verildiği belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 5 gazeteci ve aktiviste "ulusal güvenliği" tehdit ettikleri suçlamasıyla 6'şar yıl hapis cezası verildiği belirtildi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Duhok ve Erbil'de geçen yıl gözaltına alınıp tutuklanan sanıklar, Erbil Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Haberde, 5 kişinin ulusal güvenliği tehdit ettikleri gerekçesiyle 6'şar yıl hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada, söz konusu tutukluların gazeteci veya aktivist olmadıklarını, farklı ülkeler için çalışan ajan veya provokatörler olduklarını belirtmişti.

Ancak IKBY'deki muhalefet cephesi ve sivil toplum kuruluşları söz konusu kişilerin gazeteci ve aktivist olduğunu savunuyor.

Hapse mahkum edilen 5 kişi, Ekim 2020'deki hükmet karşıtı gösterilerde Erbil ve Duhok vilayetinin farklı bölgelerinden gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci