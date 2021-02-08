Son dakika haberleri... Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
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Son dakika haberleri... Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

08.02.2021 17:49 | Son Güncelleme: 08.02.2021 17:52
Son dakika haberleri... Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Son dakika gündem haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Irak'ta 13 bin 126'ya, Suudi Arabistan'da 6 bin 406'ya, Kuveyt'te 969'a yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Irak'ta 13 bin 126'ya, Suudi Arabistan'da 6 bin 406'ya, Kuveyt'te 969'a yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs nedeniyle 6 kişi daha yaşamını yitirdi, 1713 kişi enfekte oldu, 848 hasta ise iyileşti.

Salgında ölü sayısının 13 bin 126'ya, vaka sayısının da 630 bin 263'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 601 bin 41 oldu.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan 4 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 356 yeni vaka tespit edildiğini, 298 hastanın ise iyileştiğini duyurdu.

Virüs kaynaklı can kaybının 6 bin 406'ya, vaka sayısının da 370 bin 634'e yükseldiğini aktaran bakanlık, iyileşen sayısını ise 361 bin 813 olarak açıkladı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 3 kişi daha yaşamını yitirdi, 996 vaka tespit edildi, 582 kişi ise iyileşti.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 969'a, vaka sayısı 171 bin 994'e, iyileşen sayısı da 162 bin 120'ye yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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