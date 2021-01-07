Son dakika haberleri! Irak, Suriye'deki Iraklı DEAŞ mensuplarının yakınlarını ülkeye getirme planından vazgeçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! Irak, Suriye'deki Iraklı DEAŞ mensuplarının yakınlarını ülkeye getirme planından vazgeçti

07.01.2021 16:19 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:22
Son dakika haberleri! Irak, Suriye'deki Iraklı DEAŞ mensuplarının yakınlarını ülkeye getirme planından vazgeçti

Gelen son dakika haberine göre Irak hükümetinin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki El-Hol Kampı'nda bulunan Iraklı terör örgütü DEAŞ mensuplarının yakınlarını ülkeye getirme planından vazgeçtiği belirtildi.

Irak hükümetinin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki El-Hol Kampı'nda bulunan Iraklı terör örgütü DEAŞ mensuplarının yakınlarını ülkeye getirme planından vazgeçtiği belirtildi.

Irak Göç ve Göçmenler Bakan Yardımcısı Kerim el-Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gelen geniş tepkiler üzerine, Iraklı DEAŞ mensuplarının yakınlarının Suriye'deki El-Hol Kampı'ndan ülkeye getirilmesi fikrinden vazgeçildi." ifadelerini kullandı.

Irak hükümetinin, daha önce El-Hol Kampı'nda bulunan Iraklıları ülkeye getirip öncelikle Musul'daki el Kesk Kampı'na yerleştirme planının bulunduğunu hatırlatan el-Nuri, "Ancak planın iptal olması üzerine kamp yeniden Irak Savunma Bakanlığı'na iade edildi ve şu anda bir askeri üs olarak kullanılıyor." dedi.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki El-Hol Kampı'nda terör örgütü DEAŞ mensuplarının aileleri ve yakınlarının sayısının ne kadar olduğuna dair herhangi bir resmi veri bulunmuyor.

Terör örgütü DEAŞ, 10 Haziran 2014'te başta ülkenin 2. büyük kenti Musul olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti.

Irak ordusunun başlattığı operasyonlar sonucu DEAŞ'ın elinde tuttuğu bölgelerin büyük oranı Aralık 2017'de geri alınmıştı. Askeri operasyonlar sırasında birçok Iraklı DEAŞ mensubu da ailelerini de yanlarına alarak örgütün Suriye'de elinde tuttuğu bölgelere geçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Hülya Avşar Hande Erçel
Spor Can Bartu Sergen Yalçın Arda Kardeşler Oğuzhan Özyakup Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Çocuk Bursa Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Irak, Suriye'deki Iraklı DEAŞ mensuplarının yakınlarını ülkeye getirme planından vazgeçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 16:26:17. #1.15#
title