Son dakika haberleri! Irak Sağlık Bakanlığı binasında yangın çıktı

Son dakika haberleri: Irak'ın başkenti Bağdat'taki Sağlık Bakanlığı binasında yangın çıktığı bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Sağlık Bakanlığı binasında yangın çıktığı bildirildi.

Irak İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı binasının dördüncü katında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği aktarıldı.

Açıklamada yangının kontrol altında aldığı, binadaki bazı memurların bir süre boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.

Irak devlet televizyonu ise yangın nedeniyle Bakanlığın yanında bulunan Bağdat Şehir Hastanesinde yatan hastalar ve sağlık görevlilerinin tedbiren dışarıya çıkarıldığını aktardı.

Sosyal medyada da yangına ilişkin bazı görüntüler paylaşıldı.

Irak Sağlık Bakanlığı, yangının çıkış nedeni ve verdiği zararla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp