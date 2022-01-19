Son dakika haberleri | Irak Meclis Başkan Yardımcısı'nın Kerkük'teki bürosuna bombalı saldırı - Haberler
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Son dakika haberleri | Irak Meclis Başkan Yardımcısı'nın Kerkük'teki bürosuna bombalı saldırı

Son dakika haberleri | Irak Meclis Başkan Yardımcısı'nın Kerkük'teki bürosuna bombalı saldırı
AA / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Irak Meclis Başkanı İkinci Yardımcısı Şahvan Abdullah'ın Kerkük'teki bürosuna bombalı saldırı düzenlendi.

Irak Meclis Başkanı İkinci Yardımcısı Şahvan Abdullah'ın Kerkük'teki bürosuna bombalı saldırı düzenlendi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerin kullandığı bir aracın içinden Abdullah'ın Kerkük'teki bürosuna el bombası atıldığını belirtti

Saldırıda can kaybının olmadığını aktaran Nuri, büroda maddi hasar oluştuğunu ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

AA / Ali Makram Ghareeb - Son Dakika Haberleri

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