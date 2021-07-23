Son dakika haberleri: Irak, Libya ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı
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Son dakika haberleri: Irak, Libya ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Son dakika haberleri: Irak, Libya ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı
Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 66, Libya'da 22, Suudi Arabistan'da 11 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 66, Libya'da 22, Suudi Arabistan'da 11 kişi daha hayatını kaybetti.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada,Kovid-19'dan 66 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 bin 905 kişinin enfekte olduğu, 8 bin 205 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Toplam can kaybının 18 bin 167'ye, vaka sayısının da 1 milyon 535 bin 848'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 394 bin 536 olduğu kaydedildi.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 22 kişinin daha hayatını kaybettiği, 2 bin 171 yeni vaka tespit edildiği, 616 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 344'e, vaka sayısının da 229 bin 604'e yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısının ise 185 bin 468'e ulaştığı aktarıldı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 11 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle vefat ettiği, 1247 yeni vaka tespit edildiği, 1160 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 8 bin 141, vaka sayısının da 515 bin 693 olduğu, iyileşenlerin sayısının ise 496 bin 810'a ulaştığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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