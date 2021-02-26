Son dakika haberleri... Irak'ın Zikar vilayetinde Vali karşıtı gösterilerde 3 kişi öldü, 100'e yakın kişi yaralandı
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Son dakika haberleri... Irak'ın Zikar vilayetinde Vali karşıtı gösterilerde 3 kişi öldü, 100'e yakın kişi yaralandı

26.02.2021 18:57 | Son Güncelleme: 26.02.2021 19:00
Son dakika haberleri... Irak'ın Zikar vilayetinde Vali karşıtı gösterilerde 3 kişi öldü, 100'e yakın kişi yaralandı

Son dakika haber... Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde Vali Nazım Waili'nin istifa etmesi talebiyle düzenlenen gösterilerde 3 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde Vali Nazım Waili'nin istifa etmesi talebiyle düzenlenen gösterilerde 3 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak basınında yer alan haberlere göre, Zikar'daki protestolar beşinci gününde devam ediyor. Göstericiler, kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle Vali Waili'nin istifa etmesini istiyor.

Valilik binası önünde toplanan göstericilerle güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarda 3 kişinin öldüğü, 100'e yakın kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Kentteki hastanelerin acil bölümünün yaralılarla dolduğu kaydedildi.

Zikar'da dün de protestocular ile güvenlik güçleri arasında arbede çıkmış, aralarında 5 güvenlik görevlisinin de bulunduğu 16 kişi yaralanmıştı.

Olaylar üzerine İçişleri Bakanı Osman Ganimi ve Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Abdulgani Esedi, Zikar'a gitmişti.

Irak'ta Ekim 2019'da işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayan gösteriler kısa sürede ülkenin güney kentlerine yayılmıştı. Ülkedeki gösteriler gerilerken, Zikar zaman zaman protestolara sahne oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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