Son dakika haberleri | Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 6 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatıyla 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
23.06.2020 20:24 | Son Güncelleme: 23.06.2020 20:37
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatıyla 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Kaynak: İHA