Son dakika haberleri! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika güncel haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
11.08.2020 23:49 | Son Güncelleme: 11.08.2020 23:55
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! İyikivarsınEren Seni ve tüm şehitlerimizi unutmadık! Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA