Son dakika haberleri! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Son dakika güncel haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! İyikivarsınEren Seni ve tüm şehitlerimizi unutmadık! Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA