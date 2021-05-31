Son dakika haberleri: Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Edinilen son dakika gelişmesine göre Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe