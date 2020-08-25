Son dakika haberleri: Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, hava...
Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
25.08.2020 19:29 | Son Güncelleme: 25.08.2020 20:05
Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
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Kaynak: AA