MSB: 'Terör örgütü PKK'yı karadan ve havadan etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. - Haberler
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MSB: "Terör örgütü PKK'yı karadan ve havadan etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
MSB:

MSB: "Terör örgütü PKK'yı karadan ve havadan etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz.

MSB: "Terör örgütü Pkk'yı karadan ve havadan etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile Pençe-Şimşek bölgesindeki 2 PKK'lı terörist ise ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile etkisiz hale getirildi." - ANKARA

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Haber: MSB: 'Terör örgütü PKK'yı karadan ve havadan etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. - Haberler
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