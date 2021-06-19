Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika habere göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde 3, Zap bölgesinde bir olmak üzere toplam 4 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin