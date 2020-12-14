Son dakika haberleri! Irak'ın Duhok kentinde, terör örgütü PKK ile Peşmerge güçleri arasında çıkan çatışmada 1 Peşmergenin hayatını kaybettiği bildirildi.
14.12.2020 02:23 | Son Güncelleme: 14.12.2020 02:26
Son dakika haberine göre Irak'ın Duhok kentinde, terör örgütü PKK ile Peşmerge güçleri arasında çıkan çatışmada 1 Peşmergenin hayatını kaybettiği bildirildi.
Irak'ın Duhok kentinde, terör örgütü PKK ile Peşmerge güçleri arasında çıkan çatışmada 1 Peşmergenin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan