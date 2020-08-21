Son dakika haberleri | Irak'ın Basra kentinde göstericiler parlamento temsilciliğini ateşe verdi
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Son dakika haberleri | Irak'ın Basra kentinde göstericiler parlamento temsilciliğini ateşe verdi

Son dakika gündem haberi: Irak'ın Basra kentinde aktivistlerin uğradığı suikastları protesto eden göstericiler kentteki parlamento temsilciliğini ateşe verdi.

Son dakika haberleri | Irak'ın Basra kentinde göstericiler parlamento temsilciliğini ateşe verdi
21.08.2020 23:17 | Son Güncelleme: 21.08.2020 23:20

Irak'ın Basra kentinde aktivistlerin uğradığı suikastları protesto eden göstericiler kentteki parlamento temsilciliğini ateşe verdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, binanın önüne toplanan göstericilere güvenlik güçleri müdahale etse de protestocuların ilerlemesine engel olamadı.

Göstericilerin binaya girip molotofkokteyli fırlatmasının ardından binada yangın çıktı.

Protestoculardan Muslih ez-Ziyadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göstericilerin Basra Valisi Esad el-İydani'ye istifasını sunması için 48 saat süre tanıdıklarını söyledi.

Ziyadi, Basra'da aktivistlere yönelik suikastların sorumlusunun doğrudan Basra Valisi İydani olduğunu iddia ederek, şunları kaydetti:

"Vali kentteki tüm güvenlik birimlerinden sorumludur ve en yüksek düzeyde otoriteyi temsil eder. Katillerin ortaya çıkarılmasından sorumludur. Ama vali parmağını bile kımıldatmıyor."

Basra'da bir haftada iki aktivist suikast sonucu öldürülmüştü

Basra'da kimliği belirlenemeyen silahlı grupların düzenlediği suikast sonucu geçen hafta İran karşıtı aktivist Tahsin Usame el-Hafaci, dün ise kadın aktivist Riham Yakub ve arkadaşı öldürülmüştü. Ekim 2019'dan bu yana onlarca aktivistin öldürüldüğü belirtiliyor.

Irak'ın birçok kentinde Ekim 2019'da işsizlik, altyapı yetersizliği ve yolsuzluk gibi nedenlerle başlayan hükümet karşıtı gösteriler, Başbakan Adil Abdulmehdi'nin 29 Kasım'da istifa etmesine yol açmıştı.

Ülkede zaman zaman mevcut Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin "hizmetleri iyileştirmek, yolsuzlukla mücadele ve göstericileri öldürenlerin yargılanması" gibi vaatlerini yerine getirmesi talebiyle de gösteriler düzenleniyor.

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Kaynak: AA

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