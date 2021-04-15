Son dakika haberleri! Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlama: 1 ölü, 12 yaralı (2)
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Son dakika haberleri! Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlama: 1 ölü, 12 yaralı (2)

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat'ın Sadr Bölgesi'ne bağlı Habibiye semtinde bir araca yerleştirilen bomba infilak etti.

Açıklamada, patlama sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı, çevredeki araçların da zarar gördüğü kaydedildi.

Son dakika haberleri! Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlama: 1 ölü, 12 yaralı (2)
Son dakika haberleri! Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlama: 1 ölü, 12 yaralı (2)
Son dakika haberleri! Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlama: 1 ölü, 12 yaralı (2)
Son dakika haberleri! Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlama: 1 ölü, 12 yaralı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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