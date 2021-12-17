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Son dakika haberleri... Irak'ı sel vurdu: 8 ölü

İhlas Haber Ajansı / Abdulkadir Hacıoğlu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre - Irak'ı sel vurdu: 8 ölü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentindeki meydana gelen şiddetli yağışların yol açtığı selde 8 kişi hayatını kaybetti.

- Irak'ı sel vurdu: 8 ölü

ERBİL - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentindeki meydana gelen şiddetli yağışların yol açtığı selde 8 kişi hayatını kaybetti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde yer alan Daratu kasabasında aşırı yağışlar sel felaketine yol açtı. Erbil Valisi Omid Hoşnav yerel medyaya yaptığı açıklamada, gece saatlerinde başlayan kuvvetli sağanağın ardından meydana gelen sel sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Vali Hoşnav, yoğun yağışa karşı önlem olarak önceden tüm ekiplerin teyakkuzda olduğunu belirterek, önceliğin halkın kurtarılması olduğunu kaydetti.

Selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı

Saat 04.00 sıralarında meydana gelen sel, büyük yıkıma yol açtı. Selin ardından cadde ve sokakları çamur kaplarken, park halindeki araçlarda da büyük hasar meydana geldiği görüldü. Ekipler, başlattığı temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haberleri... Irak'ı sel vurdu: 8 ölü

Son dakika haberleri... Irak'ı sel vurdu: 8 ölü

Son dakika haberleri... Irak'ı sel vurdu: 8 ölü

Son dakika... Irak'ta sel 8 kişinin ölümüne yol açtı

Son dakika... Irak'ta sel 8 kişinin ölümüne yol açtı

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İhlas Haber Ajansı / Abdulkadir Hacıoğlu - Son Dakika Haberleri

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