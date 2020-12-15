Son dakika haberleri | Irak hükümetinde kabineye Türkmen Bakan seçildi
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Son dakika haberleri | Irak hükümetinde kabineye Türkmen Bakan seçildi

15.12.2020 19:23 | Son Güncelleme: 15.12.2020 19:26
Son dakika haberleri | Irak hükümetinde kabineye Türkmen Bakan seçildi

Edinilen son dakika haberine göre Irak'ta Türkmen asıllı Hiyam Nimet Mahmut, Devlet Bakanlığına seçildi.

Irak'ta Türkmen asıllı Hiyam Nimet Mahmut, Devlet Bakanlığına seçildi.

Irak Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, Mecliste gerçekleştirilen oylamada Mahmut'un Devlet Bakanlığına seçildiği belirtildi.

Oylamanın ardından Mahmut, Mecliste yemin ederek görevine başladı.

1961 doğumlu Türkmen kadın bakan, daha önce Planlama Bakanlığında Genel Müdürlük gibi bazı üst düzey bürokratik görevlerde bulunmuştu.

Daha önce bu bakanlığa eski Türkmen Milletvekili Hasan Özmen Bayatlı aday gösterilmişti. Ancak Bayatlı, Mecliste oylama yapılamadan 5 Ağustos'ta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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