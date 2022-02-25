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Son dakika haberleri | Irak hükümeti, vatandaşlarının Ukraynalı eşleri ve çocuklarına giriş vizesi verecek

AA, Haydar Karaalp - Güncel
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Son dakika haberleri | Irak hükümeti, vatandaşlarının Ukraynalı eşleri ve çocuklarına giriş vizesi verecek

Son dakika gelişmesine göre Irak Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da bulunan vatandaşlarının Ukraynalı eşleri ve çocuklarına Irak'a gelmek isterlerse giriş vizesi verileceğini açıkladı.

Irak Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da bulunan vatandaşlarının Ukraynalı eşleri ve çocuklarına Irak'a gelmek isterlerse giriş vizesi verileceğini açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Ahmet es-Sahhaf, yaptığı açıklamada, Ukrayna'da bulunan 76 Iraklı öğrencinin ülkeye dönüş yapmak istediğini belirterek, Rusya, Macaristan, Romanya ve Polonya'daki Irak Büyükelçiliklerine ülkeye dönüş yapmak isteyen Irak vatandaşları için acil hat oluşturma talimatı verdiklerini kaydetti.

Sözcü Sahhaf, ayrıca Ukrayna'da bulunan Iraklıların Ukraynalı eşleri ve orada doğmuş çocuklarına da giriş vizesi verileceğini aktardı.

AA / Haydar Karaalp - Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Irak, Güncel, Haberler

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