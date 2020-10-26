Son dakika haberleri | Irak Hükümeti, İhvan'ı terör örgütü olarak görmüyor
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Son dakika haberleri | Irak Hükümeti, İhvan'ı terör örgütü olarak görmüyor

26.10.2020 00:05 | Son Güncelleme: 26.10.2020 00:08
Son dakika haberleri | Irak Hükümeti, İhvan'ı terör örgütü olarak görmüyor

Son dakika haber: Irak Hükümet Sözcüsü Ahmed Molla Talal, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nı (İhvan) terör örgütü olarak görmediklerini belirtti.

Irak Hükümet Sözcüsü Ahmed Molla Talal, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nı (İhvan) terör örgütü olarak görmediklerini belirtti.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya el-Hades televizyonuna konuşan Talal, Irak Parlamentosu'na farklı dönemlerde 4 İhvan mensubunun başkanlık ettiğini ifade ederek, "Biz Irak'ta İhvan'ı terör örgütü olarak görmüyoruz." dedi.

İhvan'ın Irak'taki siyaset sahnesinin bir parçası olduğunu ve Anayasa'nın yazımına da iştirak ettiğini vurgulayan Talal, "Irak'ta herhangi bir örgütün terör listesine alınması için vatandaşlara karşı terör saldırıları düzenlemesi ya da devlete karşı silahlı mücadeleye girmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Talal, Irak hükümetinin, diğer ülkelerde yaşananlardan bağımsız bir şekilde İhvan'la ilişki kurduğunu sözlerine ekledi.

Müslüman Kardeşler Teşkilatı, Hasan el-Benna tarafından Mart 1928'de Mısır'ın doğusundaki İsmailiye kentinde sivil bir dernek olarak kuruldu.

Tarihi boyunca birçok kez cezalandırılan teşkilat, Mısır'da ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin görevinden uzaklaştırıldığı 2013'teki askeri darbenin ardından "terör örgütü" ilan edilmiş ve tüm mal varlıklarına el konulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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