Son dakika haberleri! Irak: "Elektrik santrallerine düzenlenen saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti"
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Son dakika haberleri! Irak: "Elektrik santrallerine düzenlenen saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti"

Son dakika haberleri! Irak: 'Elektrik santrallerine düzenlenen saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Irak hükümeti, geçtiğimiz günlerde elektrik santrallerini hedef alan saldırılarda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Irak hükümeti, geçtiğimiz günlerde elektrik santrallerini hedef alan saldırılarda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin farklı yerlerinde geçtiğimiz günlerde 61 elektrik santralini hedef alan saldırılarda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırıya maruz kalan elektrik santrallerinin güvenliğini sağlamak için çalışmaların başlatıldığı da aktarıldı. Elektrik santrallerinin son 10 günde terör saldırılarına maruz kaldığı kaydedilen açıklamada, "Sıcaklıkların artması ile birlikte bombalı saldırı ve keskin nişancı silahlarıyla düzenlenen saldırılarda 61 elektrik santrali yok oldu" denildi.

Irak Elektrik Bakanlığı'nın da geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden saldırıya maruz kaldığı belirtilen açıklamada, ülkedeki elektrik sıkıntısını çözmek için çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Açıklamada, elektrik santrallerine yönelik saldırıların kim tarafından düzenlendiğine ilişkin detay verilmedi.

PROTESTOCULARIN HEDEFİNDEKİ ELEKTRİK BAKANI İSTİFA ETMİŞTİ

Irak'ta hava sıcaklıklarının 50 dereceyi aştığı son günlerde, ülkenin farklı bölgelerinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanıyor. Elektrik kesintilerine yönelik tepkilerin artması üzerine Elektrik Bakanı Macid Mehdi Hantuş görevinden istifa etmiş, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de elektrik kesintilerine karşı protestolar nedeniyle Hantuş'un istifasını kabul etmişti.

Öte yandan güvenlik güçlerinin ülkenin güneyindeki Misan kentinde elektrik kesintisini protesto edenlere sert müdahalesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirmiş, 9 kişi de yaralanmıştı.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi... Irak hükümeti: Elektrik santrallerine düzenlenen saldırılarda 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Son dakika haberi... Irak hükümeti: Elektrik santrallerine düzenlenen saldırılarda 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Son dakika! Irak hükümeti, elektrik santrallerine yapılan saldırılarda 7 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını açıkladı.
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