Son dakika haberleri | Irak Dışişleri Bakanı, sürpriz bir ziyaretle Tahran'a gitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | Irak Dışişleri Bakanı, sürpriz bir ziyaretle Tahran'a gitti

27.02.2021 11:33 | Son Güncelleme: 27.02.2021 11:36
Son dakika haberleri | Irak Dışişleri Bakanı, sürpriz bir ziyaretle Tahran'a gitti

Son dakika gündem haberine göre Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre bu sabah sürpriz bir ziyaretle Tahran'a giden Hüseyin ile Şemhani ikili ve bölgesel gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Hüseyin'in İranlı diğer yetkililerle de bir araya gelmesi bekleniyor.

Iraklı Bakan, 3 Şubat'ta da Tahran'ı ziyaret etmiş, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yanı sıra diğer İranlı yetkililerle görüşmüştü.

Ziyaretin, "ABD'nin Irak'taki saldırılarla ilişkili olduğu gerekçesiyle Suriye'de İran destekli gruplara ait bir yere hava saldırısı düzenlemesinden" hemen sonra gerçekleşmesi dikkati çekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Özlem Zengin Süleyman Soylu Nikol Paşinyan Berat Albayrak
Magazin Lady Gaga Cansu Dere Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Hüseyin Göçek Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Irak Dışişleri Bakanı, sürpriz bir ziyaretle Tahran'a gitti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 11:42:42. #1.15#
title