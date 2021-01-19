Son dakika haberleri... Irak basını Milli Savunma Bakanı Akar'ın Bağdat ziyaretine geniş yer verdi
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Son dakika haberleri... Irak basını Milli Savunma Bakanı Akar'ın Bağdat ziyaretine geniş yer verdi

19.01.2021 11:51 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:51
Son dakika haberleri... Irak basını Milli Savunma Bakanı Akar'ın Bağdat ziyaretine geniş yer verdi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genel Kurmay Başkanı Yaşar Güler'in Bağdat ziyareti ülke basınında geniş yankı uyandırdı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genel Kurmay Başkanı Yaşar Güler'in Bağdat ziyareti ülke basınında geniş yankı uyandırdı.

Irak'ta resmi gazete konumundaki Sabah Gazetesi, bugünkü sayısında, "Irak ve Türkiye arasında ortak sınır güvenliği anlaşması" başlığıyla verdiği haberde, Akar ile Güler'in Başbakan Mustafa el-Kazımi, Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Savunma Bakanı Cuma İnad ile yaptığı görüşmelere dair detayları aktardı.

Haberde, "Başbakan Mustafa Kazımi, resmi ziyaretle Bağdat'a gelen Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a, Irak'tan Türkiye'ye yönelik herhangi bir saldırı ve tehdidi reddettiklerini bildirdi." ifadelerine yer verildi.

Ülkenin etkili günlük gazetelerinden Zaman ise Akar ve Güler'in Bağdat temaslarını "Kazımi, Akar'a Irak'tan Türkiye'nin istikrarına yönelik tehditleri reddettiklerini bildirdi" başlığıyla okurlarına sundu.

Resmi Irak Haber Ajansı, Irak Ulusal Haber Ajansı ve el-Meda Gazetesi'nin yanı sıra en çok takip edilen haber sitelerinde de Akar'ın ülkeye yaptığı ziyarete ilişkin detaylar aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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