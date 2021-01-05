Son dakika haberleri: Irak Başbakanı'nın, Süleymani'yi eleştiren danışmanını görevden uzaklaştırdığı iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri: Irak Başbakanı'nın, Süleymani'yi eleştiren danışmanını görevden uzaklaştırdığı iddiası

05.01.2021 15:17 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:17
Son dakika haberleri: Irak Başbakanı'nın, Süleymani'yi eleştiren danışmanını görevden uzaklaştırdığı iddiası

Son dakika haber... Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin, ulusal diyalogdan sorumlu danışmanı Hişam Davud'u, ABD saldırısında öldürülen İranlı General Kasım Süleymani hakkında eleştirel açıklamalar yapması üzerine görevden uzaklaştırdığı iddia edildi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin, ulusal diyalogdan sorumlu danışmanı Hişam Davud'u, ABD saldırısında öldürülen İranlı General Kasım Süleymani hakkında eleştirel açıklamalar yapması üzerine görevden uzaklaştırdığı iddia edildi.

Irak'ın resmi ajansı INA'da Kazımi tarafından güvenlik yetkilileri için çıkarılan kararın paylaşıldığı haberde, "Güvenlik güçleri ve ordu mensuplarının herhangi bir konu hakkında medyaya röportaj ve açıklamalarda bulunmaları yasaklandı." ifadeleri kullanıldı.

Bu kararın ardından Kazımi'nin danışmanlarından Davud da yazılı açıklama yaparak, Süleymani'nin öldürülmesinin birinci yılı dolayısıyla BBC Farsça'ya verdiği mülakatta İranlı komutan hakkında kullandığı ifadelerin yanlış anlaşıldığını ve programa resmi bir yetkili olarak değil araştırmacı ve akademisyen kimliğiyle katıldığını belirtti.

Kendisiyle mülakatın yayınlandığı 3 Ocak'ta değil aylar önce görüş alındığını vurgulayan Davud, "Irak konusunda uzman, özgür bir araştırmacı ve akademisyen olarak mülakata katıldım. Iraklı resmi bir yetkili olarak değil." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Irak ve İran basınında çıkan haberlerde, Kazımi'nin Davud'u Süleymani hakkındaki ifadeleri nedeniyle görevden aldığı iddia edildi.

Irak medyasına göre Kazımi, Davud'u görevinden uzaklaştırıp hakkında soruşturma başlattı. Bazı haberlerde de Kazımi'nin İran'a yakın Iraklı Şii siyasi partilerin baskısı sonucu böyle bir karar aldığı ileri sürüldü.

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim, Irak'taki haber kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Davud'un Süleymani hakkındaki "küstahça" açıklamaları nedeniyle Kazımi tarafından görevinden uzaklaştırıldığını iddia etti.

BBC Farsça'da 3 Ocak'ta yayımlanan röportajında Davud, "Süleymani sadece Irak-Iran işlerinden sorumlu bir koordinatör değil kendisini Irak'ın iç işlerinden sorumlu birisi olarak da görüyordu. Irak'taki protokollere uymuyordu. Ne zaman nereye isterse gidip geliyordu." demişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Enis Arıkan Oğuzhan Koç
Spor Ali Koç Ersun Yanal Güven Yalçın Fırat Aydınus Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kaza Elazığ Yılbaşı Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Irak Başbakanı'nın, Süleymani'yi eleştiren danışmanını görevden uzaklaştırdığı iddiası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 15:20:34. #1.15#
title