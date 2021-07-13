Son dakika... Irak Başbakanı el-Kazımi: "Iraklıların hayatı ile oynananlar ve olaya sebep olanlar cezasız kalmayacak"
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Son dakika... Irak Başbakanı el-Kazımi: "Iraklıların hayatı ile oynananlar ve olaya sebep olanlar cezasız kalmayacak"

Son dakika... Irak Başbakanı el-Kazımi: 'Iraklıların hayatı ile oynananlar ve olaya sebep olanlar cezasız kalmayacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Covid-19 hastalarının kaldığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin soruşturmanın sonuçlarının 1 hafta içerisinde açıklanacağını belirterek, "Iraklıların hayatı ile oynananlar ve olaya sebep olanlar cezasız kalmayacak" dedi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Covid-19 hastalarının kaldığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin soruşturmanın sonuçlarının 1 hafta içerisinde açıklanacağını belirterek, "Iraklıların hayatı ile oynananlar ve olaya sebep olanlar cezasız kalmayacak" dedi.

Irak'ın Nasıriye vilayetinde yer alan Zikar kentinde korona virüs (Covid-19) hastalarının kaldığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde dün çıkan yangına ilişkin Irak hükümetinden açıklama geldi. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Başbakanlık Ofisi üzerinden yaptığı açıklamada, meydana gelen yangının bütün Iraklıların vicdanında derin bir yara izi bıraktığını kaydetti. İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan yangının soruşturulması için üst düzey bir komisyon oluşturduğunu belirten el-Kazımi, başlatılan soruşturmaya ait sonuçların 1 hafta içerisinde açıklanacağını bildirerek, "Iraklıların hayatı ile oynananlar ve olaya sebep olanlar cezasız kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Dün meydana gelen olayın Irak devletinin idari yapısında bir hata olduğunun göstergesi olduğuna dikkat çeken el-Kazımi, ülkenin idari yapısında kapsamlı reform yapılması gerektiğini ve bunun için en önemli yolun da idarenin siyasi egemenliğin etkisi altında kalmasına son vermek olduğunu kaydetti.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta geçtiğimiz nisan ayında Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü İbni el-Hatip Hastanesinde çıkan yangında da 82 kişi hayatını kaybederken, 110 kişi yaralanmıştı. Dönemin Sağlık Bakanı Hasan el-Timimi, yangının ardından görevinden istifa etmişti.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Son dakika... Irak Başbakanı el-Kazımi: 'Iraklıların hayatı ile oynananlar ve olaya sebep olanlar cezasız kalmayacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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