Son dakika haberleri! Irak Başbakanı el-Kazımi: "Dünya ülkeleri ile dengeli ilişkiler kurmaya çalışıyoruz"
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Son dakika haberleri! Irak Başbakanı el-Kazımi: "Dünya ülkeleri ile dengeli ilişkiler kurmaya çalışıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberleri! Irak Başbakanı el-Kazımi: 'Dünya ülkeleri ile dengeli ilişkiler kurmaya çalışıyoruz'

Son dakika politika haberi: Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin dünya ülkeleriyle çekişmelerden uzak, dengeli ilişkiler kurmaya çalıştığını söyledi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin dünya ülkeleriyle çekişmelerden uzak, dengeli ilişkiler kurmaya çalıştığını söyledi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Irak Başbkanı el-Kazımi'nin Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomi, kültürel ve diğer alanlardaki ilişkileri geliştirme yollarının yanı sıra bölgedeki siyasi gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Irak'ın bölgede barış ve huzurun sağlanması için oynadığı role değinen el-Kazımi, ülkesinin dünya ülkeleri ile çekişme uzak, dengeli bir ilişki kurmaya çalıştığını söyledi.

Irak'ın bölgesel ve ulusal barışın sağlanmasında oynadığı rolden övgüyle söz eden Macron ise, Irak'a desteğinin devam edeceğini belirterek, ülkesinin başta ekonomik alanlarda ilişkilerini geliştirmeyi istediğini ve Fransız şirketlerinin değişik alanlarda Irak'ta yatırım yapma konusunda istekli olduğunu dile getirdi. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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